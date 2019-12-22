حسن يوسف يكشف حقيقة عودة شمس البارودي للتمثيل

القاهرة – لايف ستايل
كشف الفنان حسن يوسف عن حقيقة عودة زوجته الفنانة شمس البارودي للتمثيل مرة آخرى بعد أن اعتزلت الفن منذ 37 عامًا.
وقال الفنان حسن يوسف، أثناء لقائه في برنامج "عرب وود"، المعروض على شاشة "دبي"، "دي إشاعة سنوية، بتطلع في رمضان، السنة دي طلعوها بدري شوية، شمس معتزله بقالها 37 سنة، ولا تفكر أبدا إنها تقف أمام الكاميرا مرة ثانية".
وشارك الفنان حسن يوسف في مسرحية "ليلة زفاف المرحوم" بطولة الفنان الراحل طلعت زكريا، سامح حسين، إيمي طلعت زكريا، عمر حسن يوسف، المطرب الراحل شعبان عبدالرحيم، والتي عرضت في عيد الفطر الماضي بالمملكة العربية السعودية.
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