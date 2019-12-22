في بداية 2020..آدم درايفر يقدم حلقة من Saturday Night Live ويستضيف هالزي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم النجم العالمي آدم درايفر حلقة من برنامج " Saturday Night Live " في بداية عام 2020 ، و هو البرنامج الذي يحظى بشعبية جارفة حول العالم ، و من المقرر أن يستضيف درايفر البالغ من العمر ( 36 عام ) النجمة العالمي هالزي التي ستقدم عدد من الاستعراضات الغنائية الراقصة خلال الحلقة التي من المقرر أن تذاع يوم السبت 25 يناير 2020 .
وهي ليست المرة الأولي التي يقدم فيها آدم درايفر حلقة من برنامج " Saturday Night Live "، فقد قدم فيما قبل حلقتين للبرنامج الأولي في 2016 و الثانية في عام 2018 .
ادم درايفر وهالزي
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