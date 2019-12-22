شكرا لقرائتكم خبر عن أمير صلاح يشارك فى مسلسل "ختم النمر" يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الفنان أمير صلاح الدين عضو فريق بلاك تيما، في بطولة مسلسل "ختم النمر"، إخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج شركة سينرجى.

والمسلسل من بطولة عدد من النجوم منهم، أحمد صلاح حسني، ميرهان حسين، نسرين طافش، اسلام جمال، جميل برسوم، تامر شلتوت، إبراهيم فرح، رشدي الشامي، وفاء سالم، عفاف شعيب، كريم العمري، حسنة، واخرين .

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يذكر أن مسلسل "ختم النمر" يعد البطولة الأولى لـ أحمد صلاح حسنى فى الدراما التليفزيونية، بعدما قدم العديد من الأعمال الناجحة خلال الفترة الماضية، أخرهم مسلسل "حكايتى" مع الفنانة ياسمين صبرى العام الماضى، ويشارك فى بطولة مسلسل "ختم النمر" كل من عفاف شعيب، إسلام جمال، جميل برسوم، ميرهان حسين، تأليف محمد عبد المعطى، إخراج أحمد سمير فرج، إنتاج سينرجى، وينتمى لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة.