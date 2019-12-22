شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر يحتفل بعيد ميلاد ابنه إياد: كل سنة وانت طيب يا أرجل ابن فى الدنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل النجم مصطفى قمر بعيد ميلاد ابنه "إياد"، وذلك من خلال صورة نشرها قمر عبر إنستجرام، يهنئه فيها.

مصطفى قمر علق على صورته مع إياد قائلا: "كل سنة وأنت طيب يا إياد يا حبيبى وعقبال مليون سنة، وتفضل سندي وصاحبى يا أحن وأرجل ابن فى الدنيا".

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مصطفى قمر وإياد

مصطفى قمر لديه 3 أبناء وهم إياد وتيام وجودى، حيث دخل مؤخرا تيام مجال التمثيل والوسط الفني، وقدم نفسه فى أكثر من عمل فنى من بينها "أهو ده اللى صار" و"لدينا أقوال أخرى"، و"طاقة نور" و"فين قلبى" مع والده، و"أبو البنات" مع مصطفى شعبان.

يذكر أن مصطفى قمر سيحيى حفلا فنيا ضمن حفلات رأس السنة، يوم 31 ديسمبر الحالى، فى أحد الفنادق الكبرى بالإسكندرية وهى مسقط رأسه، ومن المقرر خلال الحفل أن يقدم أغانى ألبومه الجديد، الذى طرحه خلال الأسابيع الماضية، بالإضافة إلى عدد كبير من أغانيه القديمة.