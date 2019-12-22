ليدي جاجا وآديل وريهانا.. أعلنَّ عن إطلاق ألبومات غنائية 2019 و"ماحصلش حاجة"

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شكرا لقرائتكم خبر عن ليدي جاجا وآديل وريهانا.. أعلنَّ عن إطلاق ألبومات غنائية 2019 و"ماحصلش حاجة" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت عدد من نجمات البوب خلال 2019 أن هنالك ألبومات غنائية سيتم إطلاقها خلال العام إلا أن هؤلاء النجمات تركن عشاق الموسيقي و الغناء يأملون ان هذه الألبومات تطلق خلال 2020 .
ليدي جاجا
جاءت في المقدمة النجمة العالمية ليدي جاجا التي خطفت الأنظار و الاذهان بأغنيتها " Shallow " التى حققت نجاح مذهل حول العالم و قدمتها بعدد هائل من الحفلات و أبرزها بحفل الجرامي ، وفوز جاجا بالأوسكار كل ذلك جعل محبيها و معجبيها يتوقعون أن حماسها زاد و هو ما يجعلها تطلق البومها الغنائي الجديد لتستثمر النجاحات الكبير التي حققتها الفترة الماضية
و لأن ليدي جاجا أمضت الكثير من الوقت خلال عام 2019 في الاستوديو وإعلان أنها بصدد اطلاق البومها السادس وذلك ي مارس الماضي إلا أنها حتي الآن لم تطلق الألبوم الذي ينتظر الملايين .
ريهانا
كذلك النجمة العالمية ريهانا التي أكدت لإحدي معجباتها علي "إنستجرام" في ديسمبر 2018 انها ستطلق البومها في 2019 ، إلا أن النجمة الشهيرة ظلت مشغولة لفترة طويلة مع خط تصميم أزياء Fenty وهو بالتأكيد ما جعلها منشغلة عن استكمال البومها الغنائي و إطلاقه خلال 2019 .
والنجمة العالمية آديل التي يتنظر البومها الملايين حول العالم وبعد فترة طويلة من الاختفاء ، ترددت آديل علي احدي الاستوديوهات الموجود في منهاتن ، و بالرغم من إعلانها إطلاق البومها في نوفمبر إلا انها لم تطلقه حتي الآن .
اديل
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