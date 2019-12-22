شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فؤاد يكشف عن ملامح حفلته فى رأس السنة: "2020 بيضا وجميلة على الجميع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان محمد فؤاد، عن تفاصيل حفله القادم في رأس السنة الميلادية، ونشر مقطع فيديو لبعض حفلاته الأخيرة، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام.

ووجه فؤاد رسالة لجمهوره قائلاً: "كل سنة وانتو طيبين بمناسبة رأس السنة ، 2020 بيضا وجميلة على الجميع".

ويعد "فؤاد" - الذى احتفل أول أمس بعيد ميلاده - من أشهر المطربين فى مصر والوطن العربى، وذلك لتميزه منذ بداية مشواره الغنائى من خلال تقديم أغنيات رومانسية أثرت فى جمهوره بشكل كبير حتى الآن وخاصة جيل التسعينات الذى تعلم الحب بسبب أغنياته التى كان لها شكل وطابع خاص، واستطاع وضع بصمة فى عالم الغناء فى وقت قصير وأصبح اسمه فى الصفوف الأولى ضمن مطربين جيله.