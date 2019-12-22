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شكرا لقرائتكم خبر عن ذا روك النجم الأكثر شعبية على إنستجرام بين نجوم هوليود.. بسبب ابنته والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل 5 أيام، احتفل النجم داوين جونسون، بعيد ميلاد ابنته جاسمين، والتى احتفلت بعيد ميلاها الرابع، حيث وجه لها "ذا روك"، رسالة مؤثرة، قال فيها "لن أكون موجودا جنبك لبقية حياتك، ولكن أحبك وسوف أعتنى بك فى بقية حياتى، عيد ميلاد سعيد، والحمد الله أنك خدتى شكل ماماتك الحلو".
جملة "ذا روك"، حولت دفة السوشيال ميديا، تجاه حسابه على انستجرام، بحسب ما صدر من إحصائيات وقوائم "سوشيال كلايمبر"، عن مؤسسة "MVPindex"، المعنية بتحليل ورصد بيانات شبكات التواصل الاجتماعى.
ذا روك وابنته
الصورة التى نشرها "ذا روك"، مع ابنته وصلت إلى حوالى 4 ملايين و100 ألف إعجاب، خلال 5 أيام فقط، وهو رقم كبير للغاية.
ورصد موقع hollywoodreporter رسوم بيانية وأكثر الأسماء التى صعدت فى الآونة الأخيرة على السوشيال ميديا: دواين جونسون، وبريانكا شوبرا، وكيفن هارت، وجنيفر لوبيز، وويل سميث، وجورج تاكى، وجابرييل الاتحاد، وريكى جيرفيه، وكريس إيفانز، واليسا ميلانو.
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