شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان: "ماحدش يقدر يحطم أحلامى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل أمس النجم محمد رمضان، بوصول عدد متابعيه عبر قناته على "يوتيوب" إلى 7.5 مليون متابع، بنشر صورة جديدة له عبر حسابه الشخصى يحتفل فيها، ورغم ذلك يواصل محمد رمضان محاولته القوية ليحقق لقبه "نمبر وان"، ليس فقط على شاشات السينمات والدراما والمسرح، ولكن أيضا على ساحات "السوشيال ميديا".

محمد رمضان، بعد تكريمه أول أمس من حفل قنوات النيل المتخصصة، وحصوله على جائزة أحسن ممثل فى رمضان 2019، عن مسلسله "زلزال"، عاد ونشر اليوم صورة له، وعلق عليها "لا أحد يستطيع تدمير أحلامى"

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محمد رمضان

محمد رمضان عرف بالمصابرة والجهد والاجتهاد فى سبيل أن يكون دائما على القمة، ليكلل هذا الجهد بالنجاح والتفوق الكبيرين.

ويصور رمضان حالياً مشاهده فى مسلسل "البرنس"، المقرر عرضه خلال السباق الرمضانى المقبل، من إنتاج شركة "سينرجى"، وتجمع المشاهد الأولى كل من محمد رمضان ونجلاء بدر، وروجينا، وأحمد زاهر، وآخرون.