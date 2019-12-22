شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثة أجيال.. عادل إمام ووالده ونجله رامى فى صورة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى كثير من الأحاديث التليفزيونية التى أجراها الزعيم عادل إمام، كان دائما يتحدث عن علاقته بوالده، وكيف كان مؤثرا عليه، وعلى شخصيته، بل إنه كان يؤكد أن والده يتمتع بحس كوميدى وساخر أكثر منه بكثير.

والد عادل إمام رحل عن عالمنا، ونجله فى قمة مجده الفنى، حيث حضر عزاءه العديد من الشخصيات العامة والوزراء، أما رامى عادل إمام، فهو واحد من أبرز المخرجين الحاليين، كما أنه الراعى الرسمى لأغلب مسلسلاته والده، والذى دائما ما يكون شريكه في نجاحها، بخلاف بصمته في الأعمال الأخرى.

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عادل إمام ووالده ورامى

رواد مواقع التواصل الاجتماعى تداولوا صورة نادرة للزعيم عادل إمام، مع والده، وكذلك رامى إمام، وعلقوا على الصورة، بأن عادل إمام يحمل الكثير من ملامح والده، فيما ذهب البعض إلى أن ابتسامة عادل إمام، تظل واحدة مهما مرت عليها السنوات.

جدير بالذكر أن عادل إمام يعود لمشاهديه رمضان المقبل من خلال مسلسل "فلانتينو" بعدما غاب عن السباق الرمضانى الماضى.