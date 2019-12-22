شكرا لقرائتكم خبر عن نادية الجندى لـ"الخليج 365" .. "نساء من ذهب" كوميدى اجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النجمة نادية الجندى أنها سوف تبدأ تصوير مسلسل " نساء من ذهب" الشهر المقبل والذى يعيدها إلى الدراما بعد غياب حوالى 4 سنوات ويشارك فى بطولته كل من النجمة نبيلة عبيد وهالة فاخر .

الجندى قالت فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن العمل يدور فى أحداث اجتماعى كوميدى مختلف عن ماتم تقديمه قبل ذلك فى الدراما المصرية ويقدمها بشكل مختلف عن أعمالها السابقة .

وأضافت أنها سعيدة بالتعاون مع النجمة نبيلة عبيد خاصة أنهم اصدقاء وتجمع بينهم علاقة قوية من فترة كبيرة وتتمنى أن ينال العمل إعجاب جمهورها .

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مسلسل " نساء من ذهب " تجتمع فيه النجمتان نادية الجندى ونبيلة عبيد فى شهر رمضان المقبل على إحدى القنوات العربية، والعمل مأخوذ من "فورمات" أمريكى كوميدى أنتجته شركة ديزنى الشهيرة، وتم الاتفاق مع السيناريست أمين جمال وورشته على تمصيره وكتابة السيناريو والحوار له، ويخرجه وائل إحسان.

المسلسل يعتمد على 4 بطلات رئيسيات هن نادية الجندى ونبيلة عبيد، إضافة إلى هالة فاخر على أن يتم التعاقد مع البطلة الرابعة فى الأيام القليلة المقبلة، حيث انتهت الجهة المنتجة مع الاتفاق مع معظم الفنانين المشاركين فى البطولة قبل الإعلان عن أسمائهم خلال الفترة المقبلة، كما تم معاينة عدد من أماكن التصوير فى لبنان الذى سيكون بها معظم مشاهد العمل.