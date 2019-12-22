شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسرحية اخر المطاف اليوم على مسرح وزارة الشباب والرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض مساء اليوم الأحد، مسرحية "اخر المطاف" تحت إشراف الدكتور أيمن الشيوى، على مسرح وزارة الشباب والرياضة بالمهندسين في تمام الساعة السابعة مساء، على أن يكون الحجز بأسبقية الحضور.





مسرحية "آخر المطاف" عماد جلال، بيتر عياد، مينا فايق، عمرو نخلة، معاذ جاوتشو، شريف مجدي، محمد كمال، ليديا سليمان، حلا زلط، ايمي اسلام، ومن تأليف مؤمن عبده، استعراضات أحمد عادل ارشميدس، تأليف موسيقى وكمان محمود شحاته، ديكور محمد إسماعيل، إضاءة مصطفى التهامى، ملابس ومكياج أميرة صابر، مخرجان منفذان جورج أشرف ولؤي سامى، إخراج عبد الله صابر.