شكرا لقرائتكم خبر عن سعاد ماسى تحيى حفلا بمسرح المنارة وتغنى لأول مرة بالفرنسية.. الجمعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفاجئ الفنانة الجزائرية سعاد ماسي جمهورها المصري بغناء بعض أغنيات ألبومها الجديد "أمنية"، بالإضافة إلى أغنياتها الشهيرة التى قدمتها خلال مشوارها الغنائى، وذلك من خلال الحفل الذى تحييه على مسرح مركز المنارة للمؤتمرات، مساء الجمعة المقبل الموافق 27 من شهر ديسمبر الجارى.

Advertisements

كما تغنى سعاد ماسى لأول مرة أغنية باللغة الفرنسية، والتى تحمل اسم "pays natal"، من ألبومها الجديد، والتي تعني باللغة العربية "الوطن الأم"، وتهديها لشعبها وبلدها الأم الجزائر، وتعاونت سعاد خلال هذا العمل مع الكاتبة الفرنسية الراحلة françoise mallet-joris، والحائزة على عدة جوائز أدب عالمية.

كما تقدم ماسى خلال الحفل باقى من أشهر أغنياتها الشهيرة والمعروفة لدى جمهورها ومحبيها منها، "مسك الليل" و"غير انت" وأغنية "سلام"، التي خاضت بها أول تجاربها مع اللهجة المصرية.