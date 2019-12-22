شكرا لقرائتكم خبر عن صورة.. أول ظهور للنجمة أنغام بعد إجرائها عملية تركيب دعامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت النجمة أنغام صباح اليوم، للمملكة العربية السعودية ، استعدادا لإحياء حفلا غنائيا ضمن فعاليات موسم الرياض المقام برعاية الهيئة العامة للترفيه، والمقرر لها غدا الاثنين، والذى يعد أول ظهور لها عقب خروجها من المستشفى.

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وكانت النجمة أنغام قامت بتركيب دعامة مؤقتة لحين إجراء عملية تفتيت الحصوات بسبب ارتباطها بحفلين فى السعودية يومى 23، 27 الشهر الحالى، وبعد ما تنتهى من حفليها تعود للقاهرة سريعا لكى تجرى العملية الأساسية وهى تفتيت الحصوات حسب اتفاقها مع الأطباء.

يذكر أن النجمة أنغام حققت نجاحا كبيرا خلال العام الحالى من خلال ألبومها "حالة خاصة جدا"، فضلا عن إحيائها لعدد كبير من الحفلات الناجحة بمصر فى دار الأوبرا المصرية والمنارة، بالإضافة لحفلات أخرى بالسعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، بالإضافة إلى حفلاتها فى الكويت.