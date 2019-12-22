شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل The Witcher يستعين بـ"ملك الليل" من GOT لتأدية مشاهد القتال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر القائمون على مسلسل الأكشن والفنتازيا الجديد The Witcher، الاستعانة بالممثل فلاديمير فورديك مؤدى شخصية النايت كينج فى المسلسل الأسطورى Game of thrones، لتأدية أدوار الأكشن التى تخص المسلسل الجديد.

ويعمل فورديك على تجسيد مشاهد القتال بالأسلحة اليدوية، وشارك فى العديد من تجسيد مشاهد القتال داخل مسلسل GOT حتى قرر القائمين على مسلسل The Witcher الاستعانة به فى المسلسل الجديد.

ونشر النايت كينج منذ ساعات مقطع فيديو عبر حسابه الشخصى بمختلف مواقع السوشيال ميديا، وهو يجسد إحدى مشاهد القتال التى يشهدها المسلسل الجديد الذى تم عرض الموسم الأول منه يوم 20 ديسمبر الجارى.

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المسلسل الجديد The Witcher هو من بطولة الممثل العالمى هنرى كافيل، فريا ألان، جوى باتى، ميلى برادى، توم كانتون، أنيا تشالوترا، ايمون فارن، بيورن هلينور هارالدسون، آدم ليفى، جودى مايو، وهو مسلسل مصنف للكبار فقط.

ويدور مسلسل The Witcher حول قوى خارقة ومهارات قتالية كبيرة يتمتع بها بطل المسلسل وهو جيرال أوف ريفيا صياد وحوش يتجول حتى يلتقى بالفتاة المنشودة التى أغتنمها فى سباق "المفاجأة" فى الحلقات الأول بعد أن أنقذ والدها من تعويذة، ويتلقى جيرال بساحرة وتجمعه معها علاقة غرامية يخوضها بها الكثير من المغامرات.