شكرا لقرائتكم خبر عن زواج هيلاري داف وماثيو كوما في حفل حميم في منزلها بلوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزوجت أمس النجمة العالمية هيلاري داف من ماثيو كوما ، وقد أكدت مصادر متعددة لموقع " جاست جيرد " أن النجمة البالغة من العمر 32 عام اقامت أمس مراسم زواجها في فناء منزلها الخلفي في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية .
ووصف احدي المصادر للموقع انه حقا كان مهرجان حب ، فحفل الزواج الصغير اقيم في اجواء رومانسية في منزلها و حضره عدد من أصدقائها المقربين ، إضافة الي بعض أفراد عائلتها .
يذكر أن انخرط هيلاري داف وماثيو كوما تمت خطبتهما في مايو 2019 بعد قصة حب قوية استمرت لمدة عامين.
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