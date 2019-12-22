شكرا لقرائتكم خبر عن زواج هيلاري داف وماثيو كوما في حفل حميم في منزلها بلوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزوجت أمس النجمة العالمية هيلاري داف من ماثيو كوما ، وقد أكدت مصادر متعددة لموقع " جاست جيرد " أن النجمة البالغة من العمر 32 عام اقامت أمس مراسم زواجها في فناء منزلها الخلفي في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية .

ووصف احدي المصادر للموقع انه حقا كان مهرجان حب ، فحفل الزواج الصغير اقيم في اجواء رومانسية في منزلها و حضره عدد من أصدقائها المقربين ، إضافة الي بعض أفراد عائلتها .

Advertisements

يذكر أن انخرط هيلاري داف وماثيو كوما تمت خطبتهما في مايو 2019 بعد قصة حب قوية استمرت لمدة عامين.