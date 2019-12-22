محمد كريم يعلن عرضه فيلمه A Score to Settle بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن الفنان محمد كريم، عن إقامة عرض خاص غدًا الإثنين، لفيلمه السينمائي الجديد "سكور سيتل" بأحد دور العرض السينمائي بالقاهرة.

ونشر "كريم" الإعلان الترويجي للفيلم عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "سعيد جداً إن بكرة العرض الخاص لفيلمي في مصر سكور سيتل بسينما ڤوكس بسيتي سنتر ألماظة - القاهرة..منتظركم إن شاء الله بكرة الساعة 8 مساءً".

ويجسد محمد كريم بالفيلم، دور شخص يدعى جيمي وهو رجل لا يخشى الموت، وهو ما تطلب منه تحضيرا لشهور طويلة نظرًا لصعوبة الدور، وتعد الشخصية بداية قوية في السينما الأمريكية والعالمية لفنان مصري وعربي، وبعيدة عن الأدوار النمطية التقليدية فى سينما هوليوود.

وأقيم للفيلم عدد من العروض الخاصة في جدة والرياض بالسعودية، وفي الإمارات، والفيلم بطولة النجم العالمي نيكولاس كيدج.