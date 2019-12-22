نسرين نور: ماجدة منير تحمست لمسرحية "في قفا راجل" وشاركتنا متطوعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قالت الكاتبة والمخرجة المسرحية نسرين نور، إنها تنتظر عرض مسرحيتها الجديدة "في قفا راجل"، بمعهد جوتة، ضمن فعاليات مهرجان مساحة، وذلك يوم السبت القادم الموافق 28 ديسمبر في تمام السابعة والنصف مساءً.

وأكدت "نور" في تصريح خاص لمصراوي، أن إدارة المهرجان تتواصل حاليا لعرض المسرحية وباقي المشاريع على مسرح الفلكي بوسط البلد، للعرض لمدة 30 ليلة، فهذه المشروعات نتاج منحة نهاد صليحة.

وتابعت: "أحب أن أوجه كل الشكر للفنانة القديرة ماجدة منير، التي شاركتنا متطوعة، فقد نصحني الفنان حازم الصواف أن أتحدث معها للمشاركة في المسرحية، مؤكدا أنها ستدعم العرض في حال إعجابها بالنص المكتوب".

وأضافت: "تواصلت معها، وقالت إنها ستشارك إذا أعجبها الورق، وإذا لم يعجبها فلن تشارك، وبالفعل أبدت إعجابها وحماسها بالعمل، وهو بمثابة مشاركة مميزة ودعم كبير لنا".

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وأوضحت أن المسرحية عرضت من قبل، فمن شروط المنحة التي حصلت عليها، أن يكون قد سبق للمسرحية العرض وتحتاج لتطير إنتاج، وهذا ما حدث إذ شاركت المسرحية من قبل في مهرجان التجربة الأولى التابع لمهرجان المهن التمثيلية.

واستكملت: "شاركت بكاست تاني، ولما أعدنا إنتاجها بقت تجربة جديدة تماما، حتى على مستوى الورق حبيت أجرب فيه اللي أنا أخدته في ورشة عن الدراماتورج على هامش المهرجان التجريبي، وحبيت أدخل في الورق نتاج الورشة، والعرض بالنسبة لي تجريبي ولقيت كل الدعم الحقيقة من إدارة المهرجان".

واختتمت حديثها قائلة: "هذه هي الدورة الثانية لمهرجان مساحة، وأول سنة يشارك المسرح بالمهرجان، فقد كانت الدورة الأولى مقتصرة على الموسيقى، هذا بالتعاون مع مهرجان إيزيس للمسرح الدولي".

مسرحية "في قفا راجل" بطولة ماجدة منير، حازم الصواف، رحاب فوزي، ومن تأليف وإخراج نسرين نور.