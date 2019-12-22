إيرادات السبت.. "Jumanji: The Next Level" بالمركز الأول و"Star Wars" الثالث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "Jumanji: The Next Level" بطولة Dwayne Johnson في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري بعدما حقق السبت 21 ديسمبر، إيراد قُدر بـ700 ألف و418 جنيها.

وجاء في المركز الثاني فيلم "Frozen 2" محققًا 142 ألفًا و935 جنيهًا، واحتل المركز الثالث فيلم "Star Wars" بعد تحقيقه 132 ألفًا و889 جنيها، وحصل على المركز الرابع فيلم "knives out" وحقق 82 ألفًا و411 جنيها.

ذهب المركز الخامس فيلم "last christmas" بعد تحقيقه 55 ألفًا و174 جنيها، وكان المركز السادس من نصيب فيلم "Maleficent: Mistress of Evil" بطولة أنجلينا جولي، وحقق 31 ألفًا و341 جنيها، وحصل على المركز السابع فيلم "black Christmas" وحقق 29 ألفًا و142 جنيها.

في المركز الثامن يأتي فيلم Bombshell بطولة Charlize Theron، محققًا 26 ألفًا و238 جنيهًا، وحصل على المركز التاسع فيلم "Le Mans '66" وحقق 23 ألفًا و3 جنيهات، واحتل المركز العاشر فيلم "Doctor sleep" بطولة Ewan McGregor ، بعد تحقيقه 13 ألفًا و249 جنيها.