‪ سعاد ماسي تغني للجزائر باللغة الفرنسية في حفل المنارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:
تفدم الفنانة الجزائرية سعاد ماسي للمرة الأولى أغنية باللغة الفرنسية، تحمل اسم "pays natal"، والتي تعني "الوطن الأم"، وذلك بالحفل الذي تحييه بمصاحبة أوركسترا "سنكوب" بقيادة المايسترو جورج قلته مساء الجمعة المقبل 27 ديسمبر على مسرح المنارة.
وتهدي ماسي الأغنية لوطنها الجزائر، وهي من كلمات الكاتبة الفرنسية الراحلة françoise mallet-joris، والحائزة على عدة جوائز أدب عالمية.
كما تقدم مجموعة من أغاني أحدث ألبوماتها "أمنية"، إضافة لباقة من أشهر أغانيها، ومنها: "مسك الليل"، و"غير أنت"، وأغنية "سلام"، التي خاضت بها أولى تجاربها مع اللهجة المصرية.
ماسي المغنية والمؤلفة الجزائرية القديرة، احتفت مؤخرًا بعودتها للساحة الغنائية بألبوم جديد بعد غياب دام أربع سنواتٍ منذ ألبومها الأخير "المتكلمون"، واختارت له اسم "أمنية"، وضم في جعبته 10 أغنيات، منها "بان كل شي" و"راني نتعلم" و"أنت وأنا" و"وقفة".
وتتراوح أسعار تذاكر الحفل بين 3 فئات، وهي 500، 750و 1000جنيهًا
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