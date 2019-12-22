مصطفى قمر يهنئ نجله "إياد" بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - هنأ الفنان مصطفى قمر، نجله الأصغر "إياد" بعيد ميلاده، ونشر صورة قديمة تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.

وعلق: "كل سنة وإنت طيب يا إياد يا حبيبي، وعقبال مليون سنة وتفضل سندي وصاحبي، يا أحن وأرجل ابن في الدنيا".

من ناحية أخرى، يبدأ مصطفى قمر جلسات عمل فيلمه الجديد "حريم كريم 2"، من تأليف زينب عزيز، وإخراج علي إدريس.

