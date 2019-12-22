مهرجان المسرح المعاصر والتجريبي يحتفي بفوز مصر بعرض "الطوق والإسورة" بقرطاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تنظم إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي، يوم الثلاثاء القادم احتفالية بفوز عرض الطوق والإسورة" بجائزة مهرجان قرطاج، وتوزيع شهادات تقدير على المشاركين بإعداد وتنظيم الدورة السابقة الـ ٢٦، أبرزهم المتطوعين.

ويحضر حفل توزيع شهادات التقدير مجلس إدارة المهرجان برئاسة دكتور سامح مهران، وأبطال العرض المسرحي "الطوق والأسورة"، بالإضافة للفنانة سميحة أيوب ، سميرة عبدالعزيز ، سيد رجب، أحمد كمال، رشوان توفيق، سمير العصفوري.

يذكر أن مسرحية " الطوق و الأسورة" قد فازت بجائزة الشيخ القاسمي لأفضل عرض عربي في مهرجان الهيئة العربية للمسرح في يناير هذا العام.