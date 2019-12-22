بالفيديو: حلا شيحة تثير ضجة بملابسها مجدداً

كرم مهرجان النايل دراما، أسرة مسلسل “زلزال” الذي تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي، وشهد الحفل تكريم الفنانة حلا شيحة كأفضل ممثلة عن دورها في مسلسل “زلزال”.
ونشرت حلا شيحة عبر حسابها على إنستجرام، مقطع فيديو لها أثناء استلامها الجائزة، معلقة “متشكرة علي جايزة النايل دراما عن دوري في مسلسل زلزال رمضان 2019 بهديها لجمهوري وكل المتابعين علي صفحتي وكل حبايبي”.
وظهرت الفنانة حلا شيحة، بفستان مثير لامع وله فتحة من الأسفل، كشفت عن ساقيها، ما عرضها لبعض الانتقادات.
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