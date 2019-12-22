منظرك بيضحك وفكك منه.. مشادة جديدة بين أحمد فهمي وأحد متابعيه

نشر الفنان أحمد فهمي صور جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر فهمي من خلالها بأحدث موضة، مرتديًا قميص وجاكت باللون الأسود، وبنطلون "مشمر" رجل ورجل.

كما علق عليه الفنان محمد عبد الرحمن قائلًا: أخويا الشياكة.

ثم رد أحد المتابعين بشكل ساخر، قائلًا: هي فين الشياكة دي، ليرد عليه أحد محبين فهمي، قائلًا: آه يا عسل

أنت.

ثم علق أيضًا أحد المتابعين ساخرًا: أنت مفكر نفسك هتنشر موضة ولا هتسيق، ليهاجمه فهمي بشكل عنيف قائلًا: و أنت فاكر نفسك هتضحك.

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ثم رد عليه المتابع قائلًا: كفاية منظرك ده الضحك كله، ثم توالت تعليقات محبين الفنان أحمد فهمي، والتي دافعت عنه قائلين: "عجبتني لدرجة أني

قايم أعمل زيها"، "فكك منه يا فهمي أنت شياكة الشياكة"، "قويه جدًا".

ثم سأل أحدى متابعين فهمي، قائلة: أنت مشمر البنطلون ليه يا فهمي؟ ليرد عليها فهمي قائلًا: طول عمري بعمل كدا.

يذكر أن الفنان أحمد فهمي يواصل تصوير مشاهد مسلسل جديد، والذي يحمل أسم تيمون وبومبا، والمقرر عرضه ضمن ماراثون رمضان 2020.

ومسلسل تيمون وبومبا من تأليف أحمد وتار، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كل من أحمد فهمي، أكرم حسني، بيومي فؤاد، كما تدور أحداثه في إطار كوميدي.