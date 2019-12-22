فيديو..حسين الجسمي يطرح أغنية تساوي الكل

طرح الفنان حسين الجسمي أحدث أغانيه، والتي تحمل اسم تساوي الكل، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وأغنية تساوي الكل من كلمات أحمد الصانع، وألحان فايز السعيد، وتوزيع حسام كامل. Advertisements يذكر أن الفنان حسين الجسمي طرح مؤخرًا أغنية بعنوان خطير، وهي من كلمات مانع بن سعيد العتيبة، وألحان حسين الجسمي، وتوزيع حسام كامل، كما كسرت الأغنية حاجز الـ 3 ملايين نسبة استماع عبر موقع يوتيوب.

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