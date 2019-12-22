شاهد.. محمد إمام يكشف عن موعد طرح الإعلان الرسمي لـ لص بغداد

كشف الفنان محمد إمام، عن موعد طرح الإعلان الرسمي لفيلمه الجديد "لص بغداد"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وكتب "إمام" عبر حسابه قائلًا:"صباح الفل.. انتظروا الإعلان الرسمي لفيلملص بغداد.. الأسبوع القادم إن شاء الله".
يشار إلى أن أحداثه تدور فى إطار الأكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية التى تقع عندما يبدأ أبطال الفيلمالبحث عن كنز مفقود، والفيلم من إخراج أحمد خالد موسى وتأليف تامر إبراهيم، وإنتاج سينرجى فيلم.
يذكر أن فيلم "لص بغداد" بطولة النجوم محمد إمام، وفتحى عبدالوهاب، وياسمين رئيس، وأمينة خليل، ومحمد عبدالرحمن، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق الذى يظهر كضيف شرف فى الأحداث.
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