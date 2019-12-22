لأول مرة نسمة هركى تحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا بساقية الصاوي

تستقبل ساقية عبدالمنعم الصاوي، لأول مرة حفلًا غنائيًا ضخمًا للمطربة نسمة هركي، وذلك يوم الأربعاء المقبل الموافق 25 من ديسمبر، في تمام الساعة الثامنة مساءً.
يشار إلى أن نسمة هركى مغنيةمصرية تهوى الفن منذ نعومة أظافرها وعملت في مجال الفن والثقافة بضعه أعوام.
وطورت نسمة من موهبتها بالمشاركة في بضع ورش مع الفنانالعالمى فتحي سلامة ومغنية الأوبرا العالمية نيفين علوبة و المدرب المعتمد عالميا شريف الضبع، شارك صوتها العزب في أعمال فنية كتيرة مع فنانين متعددين الموسيقار هشام خرما، حنان ماضي، زيجزاج، هانى عادل، مي عبد العزيز، هانى الدقاق، عبدالرحمن رشدى وكايروكى.
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