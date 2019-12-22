كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نسرين طافش تشارك جمهورها كواليس مسلسل "ختم النمر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشارك الفنانة نسرين طافش، أحدث أخبارها اليومية والفنية لدى جمهورها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .

ونشرت الفنانة المتألقة، صورة كواليس مسلسل "ختم النمر"، أثناء تواجدها في أسوان، وتفاعل معها جمهورها وتبادل النشطاء التعليقات على الصورة .

وعلقت "طافش"، على الصورة قائلة: "الروح هي ذلك الجزآ منك الذي لا يموت .. لكل منا روح.. ولكن الشخصية المقيدة بحدود الحواس الخمس لا تسعى وجود روحها..ولا تتمكن التعرف على تأثيرها العظيم كتاب موطن الروح"، وتفاعل معها جمهورها، وتبادل النشطاء التعليقات على الصورة .

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ظهرت نسرين طافش في الصورة، مرتدى بدي أبيض، ذات أكمام طويلة، وبنطلون جينز أزرق فاتح، وانتعلت حذاء أبيض مشجر، واعتمدت تسريحة شعر جذابة وتركته ينسدل على كتفيها، ومن الناحية الجمالية وضعت ميكب هادى وبسيط.

مسلسل "ختم النمر":



تشارك الفنانة نسرين طافش فى مسلسل "ختم النمر"، بجانب عدد من نجوم الفن منهم، أحمد صلاح حسني، ميريهان حسين، إسلام جمال، حنان سليمان، إخراج أحمد سمير فرج، تأليف محمد عبد المعطى .

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نسرين طافش فيلم "نادي الرجال السري"، وهو بطولة كريم عبد العزيز، ماجد الكدواني، غادة عادل، بيومى فؤاد، إخراج خالد الحلفاوي، تأليف أيمن وتار .