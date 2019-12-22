تراند اليوم : أسماء أبو اليزيد تتصدر البوستر الدعائي لمسلسل ” الأنسة فرح”

بدأت قناة mbc 4 في الترويج لمسلسلها الجديد ” الأنسة فرح “، وقد أعلنت موعد إنطلاق عرض أولى حلقات العمل يوم 29 كانون الأول/ديسمبر الحالي، بعدما طرحت القناة البرمو التشويقي للمسلسل، والمأخوذ من فورمات أميركي

وكان الشيء اللافت للإنتباه، هو تصدر الممثلة المصرية أسماء أبو اليزيد البوستر الدعائي للمسلسل، على حساب الممثلة المصرية رانيا يوسف وقد تقدّمت عليها في البوستر، رغم التاريخ الذي تمتلكه يوسف في الدراما التلفزيونية، مقارنة بأبو اليزيد التي لا زالت في بداياتها، ولكن يبدو أن مسألة الدعاية تم الإتفاق عليها منذ البداية، بين القناة والشركة المنتجة

وجاء تصدر أبو اليزيد للبوستر على حساب يوسف، بسبب إعتماد موضوع المسلسل على “فرح”، وهي الشخصية التي تجسدها أبو اليزيد، وتتمحور حولها الأحداث أمام يوسف، والتي تسجد دور والدة “فرح”، وهو دور رئيسي أيضاً، ولكنه ليس الأساس للموضوع المأخوذ من المسلسل الأجنبي