تراند اليوم : رانيا محمود ياسين تقطع علاقتها بالبرامج لهذا السبب

بعد فترة من تقديم البرامج على مختلف القنوات، أعلنت الممثلة رانيا محمود ياسين انتهاء هذه الفترة تماما من حياتها وتفرغها للتمثيل.

كتبت رانيا محمود ياسين عبر حسابها بموقع Facebook: “هناك من أخبرني أنه شاهد لي أحد البرامج عبر قناة (الحدث) وبالتأكيد أن هذه الحلقة قديمة”.

وتابعت: “قطعت علاقتي بالبرامج تماما، أنا فنانة فقط”.

يذكر أن رانيا محمود ياسين عملت كمقدمة برامج في منتصف 2015، في قناة CRT، وبعدها انتقلت لأكثر من قناة.

من ناحية أخرى، تنشغل رانيا محمود ياسين هذه الأيام بتصوير مسلسل “فلانتينو” بطولة عادل إمام وداليا البحيري ودلال عبد العزيز وعمرو وهبة وبدرية طلبة وهدى المفتي وسليمان عيد وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.