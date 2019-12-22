تراند اليوم : إنجي وجدان بتحن للذكريات وتتذكر عقد قرانها بهذة الصورة – شاهد

تتواصل الفنانة إنجي وجدان، مع الجمهور وتشاركهم بأحدث أخبارها الفنية ويومياتها، عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال نشر الصور والفيديوهات.

وعبر حسابها الشخصي على موقع Instagram، نشرت وجدان عدة صور، استعادت من خلالهم ذكريات عقد قرانها.

وعلقت على الصور التي نشرتها موجهة رسالة رومانسية إلى زوجها، حيث كتبت: “يوم ١٤ ديسمبر ٢٠١٢ كان كتب كتابي على جوزي أحمد، كل سنة وأنت طيب ودايما ظهري و سندي ومصدر الأمان والحب والاحترام، بحبك وشكرا لكل حاجة بتعملهالي”.

يشار إلى أن إنجي وجدان، كانت قد شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل “طلعت روحي” الذي عُرض على شاشة cbc، والذي حققت من خلاله نجاحًا كبيرًا، وهو من بطولة نيقولا معوض وهبة عبد العزيز، وإسلام إبراهيم، وأحمد فريد، وميار الغيطي، وإنعام سالوسة، ومن تأليف السيناريست شريف بدر الدين، ووائل حمدي.