فن ومشاهير

التونسي مهدي عياشي يفوز في الموسم الخامس من " ذا فويس"

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farah.hassan 0 تبليغ

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انتهى الموسم الخامس من برنامج " ذا فويس" بتتويج المشترك التونسي مهدي عياشي من فريق الفنان راغب علامة، بعد ان خاض المنافسة مع الثلاثي إيمان عبد الغني من فريق أحلام ورضوان الأسمر من فريق سميرة سعيد وفهد مفتخر من فريق محمد حماقي.

وتوج مهدي باللقب بعد فوزه بتصويت الجمهور، وأعلنت إدارة البرنامج عن تنظيم جولة غنائية للمواهب الأربع ستبدأ في شهر يناير المقبل من دولة الإمارات.

 

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كما فاز مهدي  بألبوم غنائي من شركة بلاتينيوم ريكورد.

يذكر أن هذا الموسم تم تصويره بظروف صعبة في بيروت، حيث تزامن التصوير مع التظاهرات وإقفال الطرقات، الأمر الذي دفع بإدارة البرنامج إلى تسجيل الحلقات وعرضها، باستثناء آخر حلقتين عرضتا مباشرة على الهواء، ليسدل الستار على الموسم الخامس من البرنامج، على ان ينطلق الأسبوع المقبل برنامج " ذا فويس كيدز".

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