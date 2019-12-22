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كتب امير فتحي في الأحد 22 ديسمبر 2019 06:57 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي صورا للفنانة ” يسرا اللوزي ” خلال حضورها لحفل تكريم قنوات نايل دراما والذي حضره عدد كبير من نجوم الفن .
وذلك في الظهور الأول لها عقب إعلانها عن حملها الثاني منذ فترة قصيرة .. وهو ما أرجعت إليه السبب في إنها لن تشارك في أي أعمال فنية بموسم رمضان القادم .
وظهرت يسرا اللوزي في الصور وقد برزت عليها ملامح الحمل ازداد وزنها وبدت بوجه منتفخ .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. علامات الحمل تظهر على يسرا اللوزي في أحدث ظهور لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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