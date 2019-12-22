شاهد .. علامات الحمل تظهر على يسرا اللوزي في أحدث ظهور لها

كتب امير فتحي في الأحد 22 ديسمبر 2019 06:57 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي صورا للفنانة ” يسرا اللوزي ” خلال حضورها لحفل تكريم قنوات نايل دراما والذي حضره عدد كبير من نجوم الفن .

وذلك في الظهور الأول لها عقب إعلانها عن حملها الثاني منذ فترة قصيرة .. وهو ما أرجعت إليه السبب في إنها لن تشارك في أي أعمال فنية بموسم رمضان القادم .

وظهرت يسرا اللوزي في الصور وقد برزت عليها ملامح الحمل ازداد وزنها وبدت بوجه منتفخ .