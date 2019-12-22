فيفي عبده تفاجئ جمهورها بالحجاب وتؤكد تخليها عن الماكياج.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية فيفي عبده، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، بفيديو حديث لها.

فيفي عبده، ظهرت خلال الفيديو وهي تضع حجاب على رأسها، و كشفت أنها في طريقها إلى طبيب الأسنان لمعاناتها من بعض الآلام.

كما أوضحت أنها لا تضع مكياجا، وقررت أن تريح وجهها من المواد التجميلية، لذا ستظهر في الفترة المقبلة في الفيديوهات التي تنشرها بدون مكياج.

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وحرصت الفنانة شيماء سيف أن تعلق على الفيديو: “مش محتاجة ميك أب، أنتي قمر في كل الحالات”.

وكان أخر أعمال الفنانة فيفي عبده مسلسل “مملكة الغجر”، والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، وهو من بطولة حورية فرغلي، و حازم سمير، و سامح الصريطي، و سناء شافع، و ميار الغيطي، ومن تأليف محمد الغيطي، وإخراج عبدالعزيز حشاد.

يذكر أن الفنانة المصرية عانت مؤخرًا من رحيل شقيقها والتي توفيت يوم 22 نوفمبر، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وكشفت فيفي عبده، سر عدم إقامتها عزاء لشقيقتها قائلة: “مقدرتش أعمل عزاء لأختي لأنني لست في حالة تسمح لي بالوقوف لأخذ العزاء، وأهلي عملوا لها العزاء في بلدنا في نفس اليوم، وأنا كنت موجودة لحد الترب، لأني كانت نفسيتي تعبانة جدًا لإن شهرين متواصلين كان صعب جدًا أشوف أختي وهي بتودع الدنيا وربنا يشفي كل مريض ويصبر كل مبتلئ، والحمد لله ربنا أخد وديعته”.