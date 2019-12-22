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شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء الجزائري يأمر بالإفراج عن ممثل تلفزيوني والان مع التفاصيل
الأحد 22 ديسمبر 2019
عبد القادر جريو
أمر القضاء الجزائري، اليوم الأحد، بالإفراج عن الممثل التلفزيوني عبد القادر جريو، بعدما جرى اعتقاله، الجمعة، في بلدة تليلات بولاية وهران غرب الجزائر.
ومثل جريو، بطل مسلسل " أولاد الحلال" الذي لقي رواجا كبيرا في رمضان الماضي، اليوم أمام محكمة وادي تليلات، حيث أمر قاضي الجلسة بإطلاق سراحه.
كانت قوة من جهاز الدرك الوطني الذي يتبع وزارة الدفاع، اعتقلت جريو أول أمس على خلفية مشاركته في التظاهرة الأسبوعية للحراك الشعبي الذي يطالب بالتغيير الجذري في الجزائر.
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