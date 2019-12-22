سامية الطرابلسي: السعودية بلدي.. وأفضل العمل مع هند صبري عن درة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

قالت الفنانة التونسية سامية الطرابلسي إنها تفضل العمل مع مواطنتها الفنانة هند صبري وليس درة، كاشفة عن السبب وراء اختيارها.

وأوضحت الطرابلسي في لقاء مع "فوشيا خلال حضورها فعاليات حفل توزيع جوائز الدير جيست في نسخته الـ 16 أنها مع عمل المرأة التونسية في مصر، خاصة أن تونس العمل والانتاجات فيها قليلة.

وأردفت الفنانة التونسية أن العرض المسرحي "3 أيام في الساحل" أصبح من الأعمال المقربة إليها، وسخرت مما يشاع عن الفنان محمد هنيدي بأنه ديكتاتوري مع "كرو" العمل قائلة: "ده بيشتم كمان".

وتحدثت عن تفاصيل إطلالتها التي اعتمدتها خلال حفل الدير جيست خاصة أن الإطلالة جاءت من السعودية خلال زيارتها الأخيرة.

وكانت سامية الطرابلسي قد قالت إن هناك فنانة لبنانية تحاربها بعملها الفني؛ إذ قامت بإبعادها عن مسلسلين، كانت ستشارك بهما.

وأضافت الطرابلسي، في مقابلة تلفزيونية، أنه في المرة الأولى رفضت هذه الفنانة ترشيحها للمسلسل، بينما في المرة الثانية كانت قد وقعت العقد بالفعل الخاص بالعمل، وصممت أن يتم استبعادها.

Advertisements

وأوضحت أن أهم ما يميز المرأة التونسية، هو قوة الشخصية، والصراحة، والتحدث بالوجه، على عكس المرأة اللبنانية، التي لا تتميز بالصراحة، لذلك فهي لا تتأقلم معهن في التعامل، مبينة أنها تزوجت لفترة، من رجل لبناني، ثم انفصلت عنه بعد حصولها على الجنسية.

ولفتت الممثلة التونسية، إلى أنها تحب المرأة المصرية، لأنها بسيطة، وبعيدة عن التكلف تماما، في التعامل، كما أنها يبدو عليها الضعف، ولكنها بالحقيقة قوية، ويمكن الاعتماد عليها.

وأكدت سامية الطرابلسي أنها تخاف من الانتقادات الحادة والشتائم ولا تحبهما قائلة: "بخاف أتشتم علي السوشال ميديا زي أي حد ومش بعمل بلوك إلا لو في شتايم لا يمكن الناس تشوفها بس بتضايق، تعرف عني إيه عشان تشتمني".

وأشارت إلى أن هناك عملا واحدا بمصر تكرهه ولا تحبه، ولكنها لا تحب أن تذكر اسمه احتراما لزملائها، مضيفة أن هناك فنانا لن تعمل معه مجددا رغم نجاحه؛ لأنه لا يشعر بالغيرة فقط من الرجال ولكن النساء أيضا.

يُذكر أن مسرحية "3 أيام في الساحل" عرضت للمرة الأولى خلال الصيف الماضي في جدة ضمن فعاليات موسم جدة، ثم عرضت في موسم الرياض، والعرض يشارك فيه عدد من النجوم، بينهم مها أبو عوف، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد ثروت، وندا موسى، ومن إخراج مجدي الهواري.