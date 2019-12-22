منى أبو حمزة تُشيد بالنائب أسامة سعد









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أشارت الإعلامية منى أبو حمزة في تغريدةٍ لها عبر حسابها الخاص على تطبيق "تويتر" أنّ إسم النائب أسامة سعد يشعرها بالإطمئنان لتولّي رئاسة الحكومة شارحة أنه "من بيتٍ سنّي مقاوم قدّم الشهداء في سبيل الفقراء وواجه إسرائيل ولديه الخبرة"،

وغرّدت كاتبة باللهجةِ اللبنانية: "أنا شخصياً بيطمني إسم أسامة سعد كتير... بيت سني مقاوم... قدم شهداء في سبيل الفقراء وبمواجهة إسرائيل... لديه الخبرة السياسية الكافية... نظيف ولم يطمع يوماً بمال ولا بجاه.... بس بما إنه نحنا ببلد طائفي السنّة رح يعتبروه ما بيمثلهم".



هذا وتؤيد "أبو حمزة" ثورة الشعب في لبنان بشدة وهو مايظهر من خلال منشوراتها عبر حساباتها على موقع التواصل الاجتماعي وبينها الفيديو الافتراضي حول وضع لبنان في العام 2050 الذي يُطل عبره الإعلامي وسام بريدي مع مجموعة من الطلاب، والذي وصفته بـ"أكثر من رائع".

