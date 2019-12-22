شكرا لقرائتكم خبر عن رقصة تجمع بين ليوناردو دي كابريو وحبيبته كاميلا في عيد ميلاد بي ديدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت عدسات المصورين، مقطع فيديو جديد للنجم الحائز على جائزة الاوسكار ليوناردو دي كابريو، وهو يتراقص مع حبيبته عارضة الأزياء كاميلا مورون، اثناء تواجدهما في حفل عيد ميلاد المغنى العالمي بي ديدي الـ 50.

ونشرت أحدي الصفحات المهتمة بأخبار النجم الحائزة على جائزة الاوسكار، مقطع الفيديو الذي ظهر فيه الثنائي وهما يتراقصان على احدى الأغاني الشهيرة وسط حضور كبير من مشاهير هوليوود.

وأحتفل الرابر الأمريكي شون كومز الشهير بـ بي ديدي، بعيد ميلاده الـ 50 الأسبوع الماضي، وحرص على دعوة عمالقة الغناء في العالم والراب على وجه التحديد، وكان في مقدمة الحاضرين المغنية العالمية بيونسيه وزوجها JAY-Z، الذى جلس بجوار كيم كاردشيان وزوجها المطرب كانى ويست، بالرغم من خلافاتهما.