شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم توجه رسالة شكر لكل من هنأها بعيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة نيللى كريم، على توجيه رسالة شكر، لكل من هنأه بعيد ميلادها، عبر حسابها على إنستجرام، و كتبت نيللى، قائلة: " أشكر كل من هنأني بعيد ميلادى، بحبكم أوى كلكم".



نيللى كريم

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احتفلت الفنانة نيللى كريم، الخميس الماضى، بعيد ميلادها الـ45، فى حفل خاص شاركها فيه أصدقائها من خارج الوسط الفنى، إضافة إلى بعض النجوم على رأسهم الفنانة يسرا، كما حضرت الحفل الإعلامية بوسى شلبى.

ويشار إلى أن النجمة نيللى كريم، تلقت التهنئات بعيد ميلادها الـ45، خلال اليومين الماضيين، من أصدقائها فى الوسط الفنى عبر السوشيال ميديا، حيث نشر آسر ياسين صورة تجمعه بنيللى كريم عبر حسابه على فيس بوك، وكتب لها: " كل سنة وأنتى طيبة يا نيللى يا جميلة"، كما نشر أمير كرارة صورة برفقه نيللى عبر خاصية ستورى على حسابه على إنستجرام، وكتب لها: "كل سنة وأنتى طيبة".

وتحتفل النجمة نيللى كريم، بعيد ميلادها، بعد خضعوها عملية فى الوجه لإزالة ورم حميد، وهذه الأيام تتعافى نيللى كريم وتستعيد نشاطها الفنى، قبل أن تبدأ تصوير مسلسلها "النصابين"، وولدت نيللى كريم فى الإسكندرية لأب مصرى وأم روسية، والتحقت بمدرسة الباليه منذ أن كان عمرها فى الرابعة، ثم تدربت مع فرقة البولشوى، وعادت إلى مصر وعمرها 16 عامًا.