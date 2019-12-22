كتب امير فتحي في الأحد 22 ديسمبر 2019 05:57 مساءً - خرج الفريق ” ضاحي خلفان ” نائب مدير الشرطة والأمن العام في دبي بمجوعة تغريدات اليوم الأحد عبر حسابه الرسمي على موقع ” تويتر ” هاجم فيها الرئيس التركي ” رجب طيب أردوغان ” .
ويأتي ذلك على خلفية الاتفاق الغير قانوني الذي أبرمه أردوغان مع رئيس حكومة الوفاق الليبية ” فايز السراج ” وإعلان الجيش الوطني الليبي الحرب على التدخل التركي في البلاد .
فكتب ضاحي خلفان : ” ابتلع قطر ويريد ان يبتلع ليبيا ولكن هيهات يا أردوغان .. هيهات .. سترى وجع الضربات ” .
وكتب خلفان في تغريدة أخرى مؤكدا أن أردوغان أصبح خطرا على الأمة العربية والإسلامية قائلا : ” يذكرني ما تقوم به قطر اليوم بما قام به بعض امراء عصر الدويلات .. أسهموا في مصاب الأمة إلى يومنا هذا ” .
وأضاف : ” الأصول التركية في السراج أقوى من الانتماء للوطن الليبي .. ولذلك لجأ الى آغا أردوغان . وهذا خطأ لا يغتفر له ” .
كانت هذه تفاصيل خبر ضاحي خلفان يشن هجوما على الرئيس التركي : ” هيهات يا أردوغان .. سترى وجع الضربات “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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