محمد هنيدي يسخر من ليدي جاجا بعد تصريحها عن عدم استحمامها

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كتب امير فتحي في الأحد 22 ديسمبر 2019 05:57 مساءً - نشر الفنان ” محمد هنيدي ” عبر حسابه على موقع التغريدات ” تويتر ” تغريدة له يسخر بها من الفنانة العالمية ” ليدي جاجا ” .
والتي نشرت مؤخرا تغريدة عبر حسابها على ” تويتر ” عن عدم استحمامها منذ فترة طويلة قائلة : ” سألتني مساعدتي متي آخر مرة استحممت رديت قائلة لا أعلم ” .
ليعلق هنيدي على ذلك بطريقة ساخرة حيث أعاد نشر تغريدة ليدي جاجا وأرفقها بصورة له يظهر مشمئزا بها وكانت من فيلمه الشهير ” فول الصين العظيم ” .
وتفاعل متابعي محمد هنيدي على التغريدة بشكل كبير مؤكدين أن منشورها ليس طريفا ولا تتمتع بالحس الكوميدي .
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