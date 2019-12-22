راغب علامة يسخر من أحلام

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

سخر الفنان اللبناني راغب علامة، من الفنانة الإماراتية أحلام، خلال الحلقة الأخيرة من برنامج The Voice.

راغب علامة، استخدم خلال الحلقة نفس التعليق المثير للجدل خلال الحلقة للفنانة أحلام، أثناء تعليقه على أداء المتسابق مهدي عياشي في فقرته الأولى من البرنامج.

راغب علامة قال: “أنا بشكر نفسي لأني التففت إليك واخترتني من بين أعضاء لجنة التحكيم”.

وهو نفس التعليق الذي استخدمته أحلام، خلال تعليقها على أداء المتسابقة المصرية إيمان عبدالغني، لأغنية “قلبي دليلي”، للفنانة الراحلة ليلى مراد، قائلة: “انا بشكر نفسي لأني كنت المدربة الوحيدة التي التفت إلى صوت إيمان واختارتها لتكون في فريقها”.

Advertisements

وليست هذه المرة الوحيدة التي يعلق راغب علامة، على أحلام بشكل ساخر، فسبق وعلق بطريق ساخرة على طريقة حديثها بالإنجليزية والفرنسية مؤكدًا ان هناك تطور في لغاتها، كما لا يترك التعليق على أناقتها وإطلالتها بالبرنامج.

وشهدت الحلقة النهائية من البرنامج منافسة قوية بين أربعة متسابقين هم إيمان عبدالغني، من فريق الفنانة الإماراتية أحلام، والمتسابق رضوان الأسمر، من فريق الفنانة المغربية سميرة سعيد، والمتسابق مهدي عياشي، من فريق الفنان اللبناني راغب علامة، وفهد مفتخر من فريق محمد حماقي.

وتم تتويج المتسابق التونسي مهدي عياشي، باللقب الخامس لبرنامج The Voice، من فريق النجم اللبناني راغب علامة، في أول مشاركة لراغب كعضو لجنة تحكيم في البرنامج والذي حل فيه بديلًا عن الفنان اللبناني عاصي الحلاني.