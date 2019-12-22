جورج وسوف يحتفل بعيد ميلاده بشمعة واحدة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأ فريق عمل أحد المطاعم، النجم السوري جورج وسوف ونجليه جورج جونيور وحاتم، واحتفل بعيد ميلاد سلطان الطرب خلال جلسة عائلية لهم بالمطعم

جورج الذي يكمل عامه الـ57 يوم 23 ديسمبر المقبل، شارك محبيه بصورة من أجواء المفاجأة، ظهر فيها على الطاولة مع نجليه أمام قالب كيك صغير يحمل شمعة واحدة، مداعباً الفانز بتعليق جاء فيه:« منيح حطّوا شمعة وحدة حتى ما يفضحوا عمري».

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فانز جورج تفاعلوا مع الصورة بشكل كبير عبر تعليقات هنأوا فيها سلطان الطرب بعيد ميلاده، متمنيين له دوام الصحة والسعادة والنجاح.

يُذكر أن جورج وسوف يستعد للاحتفال بالكريسماس مع محبيه في سوريا، حيث يحيي حفل غنائي يوم 25 ديسمبر المقبل بفندق ايتوال لوشاتو، بمدينة اللاذقية.

من ناحة أخرى، كان فيديو كليب «سكت الكلام» آخر ما طرحه النجم السوري جورج وسوف، والأغنية من كلمات عاطف يونس، وألحان شاكر الموجي، والكليب من إخراج أحمد المنجد، وشهد العمل ظهور النجمين السوريين عابد فهد و ميلاد يوسف بالإضافة إلى الفنانة اللبنانية تاتانيا مرعب.