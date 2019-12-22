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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
هنأت الفنانة السورية كندة حنا متابعيها بمناسبة أعياد الميلاد والكريسماس، وشاركتهم بلقطات مميزة من جلسة تصوير جديدة خضعت لها احتفالاً بهذه المناسبة.
كندة ظهرت بـ«لوك» عفوي، مرتدية «بيجاما» وردية أنيقة داخل غرفة نومها، وكان لافتاً زينة الكريسماس التي اضاءت المكان، وكشفت الفنانة أمنيتها لعام 2020 بتعليق كتبت فيه: «مرقت سنة بحياتي ... سنة كانت مليانة بالأحداث، احداث منها كانت كتير حلوة ومنها كانت متعبة ،،، اغلب الأشياء لي منتمى انو نحققها ستتحقق إذا كنا تعبانين عليها، بس مو بالطريقة لي كنا متوقعينها».
وأضافت: «بهي السنة حابة وبتمنى اقدر كون قريبة من كل الناس ومن أصدقائي ومن أهلي ولي بحبوني وبحبهم ،،،، هاد الشي احيانا بكون صعب على الشخص لي مشغول بحالو كل الوقت وبدو وقت»، حيث تلقت الفنانة السورية تهاني متابعيها، متمنيين لها النجاح والتوفيق والسعادة بالعام الجديد.
يُذكر أن كندة حنا تألقت مؤخراً بمشاركتها في بطولة مسلسل «ممالك النار» الذي عُرض عبر شاشة mbc حديثاً، وذلك أمام خالد النبوي، عبدالمنعم عمايري، ندين تحسين بك، رنا شميس، رفيق علي أحمد، كندة حنا، منى واصف، وغيرهم، والعمل تأليف محمد سليمان عبدالمالك، إخراج بيتر ويبر.
كانت هذه تفاصيل خبر كندة حنا تكشف أمنيتها للعام الجديد بالـ«بيجاما» في جلسة تصوير بطعم الكريسماس.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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