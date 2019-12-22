عمرو سعد يقاضي المنتج محمد السبكي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تقدم الفنان المصري عمرو سعد، بشكوى ضد المنتج محمد السبكي، لنقابة المهن التمثيلية، من أجل الحصول على باقي مستحقاته المالية عن 3 أفلام، من إنتاج السبكي.

الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، رد في سؤاله حول الشكوى، في تصريحات صحفية أن مجلس النقابة من المقرر أن يبت في الشكوى، وأن الجلسة ستُعقد خلال الأيام المُقبلة، بعد مناقشتها للوصول إلى حلول لها.

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وكان محامي عمرو سعد، أوضح في تصريحات صحفية، أنه تم رفع دعوى قضائية ضد المنتج السينمائي محمد السبكي، وأن عمرو شارك في 3 أفلام مع المنتج، وهي: “حديد”، و”ريجاتا” و”حملة فرعون”، ولم يتقاضَ أجره كاملًا حتى الآن مقابل المشاركة الإنتاج.

يذكر أن أخر تعاون بين الفنان عمرو سعد والمنتج محمد السبكي، كان فيلم “حملة فرعون”، وهو بطولته إلى جوار: محمود عبدالمغني، وروبي، ومحمد لطفي، ورامز أمير، والإيطالية مايا، والنجم العالمي مايك تايسون، وثور بجورنسون ومن تأليف كريم حسن بشير، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.