تامر حسني يوضح مسمى جديد لجائزة «جينيس ريكوردز» ويرد على المشككين

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري تامر حسني، تفاصيل جديدة حول دخوله موسوعة “جينيس ريكوردز”، التي أثارت حالة جدل واسعة على مدار الأيام الماضية بعد خروج بيان من موسوعة جينيس تكذب ما أعلن عنه تامر بأنه ليس الأكثر تأثيرًا في العالم.

تامر حسني، قال خلال لقائه في برنامج “عرب وود” إنه دخل موسوعة جينيس ريكوردز، من خلال كونه الأكثر تأثيرًا على محبيه، وليس الأكثر تأثيرًا في العالم.

وأضاف: “ما يكتب في الشهادة مختصر وفى الخلفية هناك تفاصيل الجائزة وليس من المعقول أن يكون كل هذه الاحتفالات غير حقيقية”.

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وتابع: «هل يعقل أن أقوم بالاتفاق مع مسئولين من موسوعة جينيس على أن نقيم حفلا لمجرد الشو الإعلامي فقط».

وأكد تامر حسني، أن أكثر التعليقات التي أصابته بضحك هستيري عندما ردد البعض أنني لم أحصل على هذه الجائزة ولم أدخل الموسوعة مطلقًا.

يذكر أن عملية التصويت على الجائزة تمت في دبي مول، بالإمارات، لان من شروط المسابقة أن تتم في بلد غير بلد المرشح لها، وحصل تامر حسني على الجائزة بعد تحقيقه رقمًا قياسيًا في الجدارية التي وقع عليها جمهوره من أربع قارات حول مواقف تأثروا بها من أعماله الفنية.