بعد أن وصف أعماله بالترويج للإرهاب.. محمد رمضان يرد على المخرج جلال الشرقاوي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رد الفنان المصري محمد رمضان، على تصريحات الفنان جلال الشرقاوي، المسيئة ضده والتي أطلقها خلال ندوة تكريمه في مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة.

محمد رمضان، قال خلال لقائه في برنامج “et بالعربي”: “كتر خيره وهذا رأيه وإحنا دولة ديمقراطية كل واحد يقول رأيه براحته”.

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وأضاف: “أكن كل الاحترام والتقدير لدكتور جلال الشرقاوي نظرًا لتاريخه وعطائه الكبير في تاريخ الفن”.

وكان المخرج جلال الشرقاوي، قد قال في تصريحاته ضده: “ما يقدمه محمد رمضان ليس فنًا ولكنه يسيء للمجتمع واعماله تروج للإرهاب، مشيرًا إلى أنه لم يتخرج في معهد العالي للفنون المسرحية، وحضر لمدة أسبوعين فقط، موضحًا أنه يجب عليه أن يستخدم شعبيته في تقديم شيء مفيد للجمهور.

من ناحية أخرى يستعد الفنان المصري للمشاركة في السباق الرمضاني المقبل، بمسلسل “البرنس”، والذي يشارك فيه عددًا كبيرًا من النجوم منهم نور اللبنانية، ونجلاء بدر، وروجينا، ورحاب الجمل، عثمان، وسلوى وأحمد زاهر، وإدوارد، عبدالعزيز مخيون، وغيرهم من النجو، والعمل من إخراج محمد سامي.