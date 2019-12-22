عمرو دياب يشعل الأجواء في ميدل بيست بالسعودية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيا الفنان المصري عمرو دياب، حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات مهرجان ميدل بيست الموسيقي، والذي تنظمه الهيئة العامة للترفية بالسعودية.

وتألق عمرو دياب، خلال الحفل بباقة مميزة من أهم وأفضل أغانيه التي تفاعل معه الجمهور بشكل كبير.

عمرو، قدم خلال الحفل بعض أغانيه بتوزيع جديد مع الـ d j المرافق له خلال الحفل، والتي حازت على إعجاب الجمهور الحاضر للحفل.

وشهد الحفل حضر عددًا كبيرًا من جمهور عمرو دياب، ومن النجوم المصريين الذين شاركوا في الاحتفال الذي فاق التوقعات.

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وشارك عمرو دياب، خلال الحفل الفنان راشد الماجد، وحقق حفل الثنائي نجاحًا كبيرًا إلى جانب الـ dj المرافق لهما في الحفل.

وكان عمرو دياب قد أحيا، يوم 14 ديسمبر الجاري، حفلا غنائيا بالمملكة العربية السعودية على مسرح أبوبكر سالم بالرياض، ضمن فعاليات موسم الرياض، والذي تنظمه الهيئة العامة للترفية.

وعبر الفنان عمرو دياب، عن سعادته بالمشاركة في حفلات المملكة كما أشاد في كل حفلاته بشكل المسرح وتصميمه وجودة الصوت فيه.