أحمد حلمي يوجه رسالة شكر لجمهوره.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

وجه الفنان المصري أحمد حلمي رسالة شكر لجمهوره، وذلك بعد فوزه بجائزة أفضل ممثل كوميدي عن دوره في فيلم “خيال مآتة”، في حفل “دير جيست”.

حلمي شارك جمهوره بمجموعة صور ظهر فيها وهو يحمل الجائزة، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، وعلق قائلا: ” شكرا لكل الجمهور اللي صوتلي وكان سبب في اني اخد جايزه افضل ممثل كوميدي ٢٠١٩”.

وأضاف: “أنا باعتبركم انتو الجايزه الحقيقيه اللي ربنا أكرمني بيها.. وشكرا لتشجعيكم ولحبكم.. وشكرا لمجلة ديرجست علي كل اللي بتعملوه للفن وللفنانين.. بحبكواااااااا”.

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وكان الفنان المصري أحمد حلمي قد التقى خلال الحفل صديقه الفنان كريم عبدالعزيز، والذي استقبله استقبالا حارا، وقام كريم بتقبيل رأس حلمي، مما كشف عن قوة الصداقة بينهما.

وفيلم “خيال مآتة” عرض في موسم عيد الأضحى الماضي، وشارك في بطولته منة شلبي، وبيومي فؤاد، وخالد الصاوي، ورشوان توفيق، وغيرهم، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج خالد مرعي.