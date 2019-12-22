رقصة «سلو» تجمع إيمان عبدالغني وأحلام على مسرح The Voice.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قدمت المتسابقة المصرية إيمان عبدالغني، أغنية “أنا قلبي دليلي”، للفنانة الراحلة ليلى مراد”، في العرض النهائي لبرنامج The Voice، وخلال الغناء فوجئت بالفنانة الإماراتية أحلام، تصعد للمسرح.

أحلام، قدمت وصلة رقص “سلو”، مع إيمان وشاركتها في ختام الأغنية معربة عن سعادتها الكبيرة بقوة صوت إيمان قائلة: “أنا بشكر نفسي لأن أنا المدربة الوحيدة التي التفت لصوت إيمان واختارتها لتكون من فريقها”.

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كما وجهت أحلام رسالة إلى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفية، طالبته فيها بان يكون لإيمان نصيب من الحفلات في موسم الرياض، وأن هذا طلب شخصي منها.

كما أكدت أحلام أن إيمان ستنطلق من مسرح The Voice إلى مسرح أوبرا دبي، وأوبرا السلطانة العمانية، والكويت.

وشهدت الحلقة النهائية من البرنامج منافسة قوية بين أربعة متسابقين هم إيمان عبدالغني، من فريق الفنانة الإماراتية أحلام، والمتسابق رضوان الأسمر، من فريق الفنانة المغربية سميرة سعيد، والمتسابق مهدي عياشي، من فريق الفنان اللبناني راغب علامة، وفهد مفتخر من فريق محمد حماقي.