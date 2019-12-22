على غير المعتاد.. إنجي المقدم بإطلالة جريئة في «الدير جيست».. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
استعرضت الفنانة المصرية إنجي المقدم، إطلالتها في حفل توزيع جوائز الدير جيست والذي أقيم وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.
إنجي المقدم، اختارت لإطلالتها فستان يجمع بين اللونين البيج والأبيض، وشفاف من منطقة البطن، وعاري الكتفين.
ونشرت إنجي صور لإطلالتها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، وعلقت عليها قائلة: “جائزة دير جيست عن دوري بمسلسل ولد الغلابة، دائما بعتز بالجائزة دي عشان من تصويتكم بشكر كل الجمهور اللي صوتلي”.
الفنانة المصرية شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “ولد الغلابة”، مع الفنان أحمد السقا، ومي عمر، ومحمد ممدوح، وإدوارد، وعدد كبير من النجوم.
كما يعرض لها حاليًا مسلسل “حواديت الشانزليزيه”، والذي حقق نسبة مشاهدة عالية فور عرضه وتدور أحداثه في فترة الأربعينات.
ويشارك في بطولته كلاً من إياد نصار، وإدوارد، ومي سليم، وانجي المقدم، وداليا مصطفى، وهاجر الشرنوبي، ومنه جلال، وعزوز عادل، وانتاج تامر مرسي وإشراف عام حسام شوقي، بالإضافة إلى ضيوف الشرف عايدة رياض، وحمدي الوزير، وفريدة سيف النصر، وعارفة عبد الرسول، وليلى عز العرب، وهو من تأليف أيمن سليم، ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.
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